В Черкассах в ДТП на пешеходном переходе погибла семья участника АТО

Виновник аварии с места происшествия скрылся.

В Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком, сообщает местное издание "Про Все".

Фото: provce.ck.ua

Фото: provce.ck.ua

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель BMW , который протаранил другое авто - Fiat

В результате этого Fiat отбросило, и он сбил маму с ребенком. Водитель BMW с места происшествия скрылся.

Позже стало известно, что автомобиль с этими номерами уже находится в розыске.

Фото: provce.ck.ua

Из собственных источников изданию стало известно, что жертвами ДТП стала семья участника АТО, действующего полицейского.