В Черкассах в ДТП на пешеходном переходе погибла семья участника АТО
Виновник аварии с места происшествия скрылся.
В Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком, сообщает местное издание "Про Все".
В результате этого Fiat отбросило, и он сбил маму с ребенком. Водитель BMW с места происшествия скрылся.
Позже стало известно, что автомобиль с этими номерами уже находится в розыске.
Из собственных источников изданию стало известно, что жертвами ДТП стала семья участника АТО, действующего полицейского.
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