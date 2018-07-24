В Украине за полгода произошло две тысячи ДТП по вине пьяных водителей

В целом количество аварий сократилось примерно на 10%.

В январе-июне 2018 года в Украине по вине пьяных водителей произошло более двух тысяч ДТП.

Такие данные на межведомственном совещании в МВД привел начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования (ДОАЗОР) Алексей Сергеев.

По его словам, в этом году количество дорожно-транспортных сокращений сократилась примерно на 10% по сравнению с последними годами, ДТП с пострадавшими - на 16%, ДТП с погибшими - также на 10%. В то же время с начала года произошло 97 ДТП с большим количеством погибших и травмированных, что, по мнению полицейского, повлияло на "негативное представление граждан о состоянии аварийности в Украине".

"В то же время, едва ли не самые масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более двух тысяч аварий, 349 из которых - с пострадавшими. Безопасность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек", - цитирует Сергеева пресс-служба полиции.

Напомним, в начале июля 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который существенно ужесточает наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

Согласно законопроекту, за нарушения ПДД в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием любых других одурманивающих веществ будет предусматриваться ст. 286-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи - от 8 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на вождение на 10 лет.