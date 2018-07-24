В Украине за полгода произошло две тысячи ДТП по вине пьяных водителей

В целом количество аварий сократилось примерно на 10%.

В Украине за полгода произошло две тысячи ДТП по вине пьяных водителей
Фото: Виталий Мирошниченко

В январе-июне 2018 года в Украине по вине пьяных водителей произошло более двух тысяч ДТП.

Такие данные на межведомственном совещании в МВД привел начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования (ДОАЗОР) Алексей Сергеев.

По его словам, в этом году количество дорожно-транспортных сокращений сократилась примерно на 10% по сравнению с последними годами, ДТП с пострадавшими - на 16%, ДТП с погибшими - также на 10%. В то же время с начала года произошло 97 ДТП с большим количеством погибших и травмированных, что, по мнению полицейского, повлияло на "негативное представление граждан о состоянии аварийности в Украине".

"В то же время, едва ли не самые масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более двух тысяч аварий, 349 из которых - с пострадавшими. Безопасность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек", - цитирует Сергеева пресс-служба полиции.

Напомним, в начале июля 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который существенно ужесточает наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

Согласно законопроекту, за нарушения ПДД в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием любых других одурманивающих веществ будет предусматриваться ст. 286-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи - от 8 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на вождение на 10 лет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
В смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - экспертВ смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - эксперт
В Киевской области полицейские утопили служебное авто в погоне за скутеромВ Киевской области полицейские утопили служебное авто в погоне за скутером
Блок рекламы


Похожие новости
Более тысячи конфискованных автомобилей на еврономерах передали в район боевых действий на ДонбассеБолее тысячи конфискованных автомобилей на еврономерах передали в район боевых действий на Донбассе
В Украине исчезнут плацкартные вагоныВ Украине исчезнут плацкартные вагоны
В Украине с 27 июля вернут скоростной контроль на дорогах, - ОмелянВ Украине с 27 июля вернут скоростной контроль на дорогах, - Омелян
В Украине запретят использовать автобусы, переделанные из грузовых автомобилейВ Украине запретят использовать автобусы, переделанные из грузовых автомобилей
Renault может открыть завод в УкраинеRenault может открыть завод в Украине
Промышленники и энергетики заявили о кризисе ж/д перевозок в УкраинеПромышленники и энергетики заявили о кризисе ж/д перевозок в Украине
В Закарпатской области по вине пьяного водителя пострадали шестеро человекВ Закарпатской области по вине пьяного водителя пострадали шестеро человек
В Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардепВ Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардеп
Автомобили разных производителей научились общаться через платформу C-V2XАвтомобили разных производителей научились общаться через платформу C-V2X
В Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знатьВ Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знать
Последние новости
Подгружаем последние новости