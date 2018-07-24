Lamborghini Aventador SVJ на Нюрбургринге: видео

Lamborghini Aventador SVJ на Нюрбургринге: видео

Новая, вероятно, самая хардкорная версия суперкара Lamborghini получила название Aventador SVJ (Super Veloce Jota) — ролик, опубликованный компанией, это официально подтвердил. Данное название отсылает к экспериментальному Miura 400 Jota, созданному в единственном экземпляре в 1970-х годах.

В небольшом ролике Aventador SVJ показан на Нюрбургринге. Предполагается, что с помощью новой модели Lamborghini планирует побить рекорд знаменитой трассы: на данный момент лучшее время для серийных автомобилей составляет 6 минут 47,3 секунды — оно было установлено в прошлом году автомобилем Porsche 911 GT2 RS.

Как пишет Motor1, ожидается, что Aventador SVJ получит модифицированный 6,5-литровый двигатель V12, который сможет выдавать около 800 лошадиных сил (596 киловатт). Дату премьеры новинки Lamborghini пока не назвала, однако предполагается, что модель дебютирует уже этим летом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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