Ferrari запатентовала гибридный электронаддув

Электронаддув на сегодняшний день используется в некоторых моторах Audi и Mercedes-Benz, но лишь в комбинации с традиционным турбонагнетателем. Итальянцы же придумали совершенно новую конструкцию, аналогов которой до сих пор не существует. В выпускной тракт этого мотора встроено турбинное колесо, однако оно не имеет механической связи с компрессором и вращает лишь генератор, который вырабатывает электричество.

Оно накапливается в аккумуляторной батарее и используется как для привода тягового электромотора, который вращает колёса автомобиля, так и для питания турбокомпрессора с электрическим приводом, который нагнетает воздух в двигатель. Сложно? Да, но в Ferrari надеются таким неординарным способом по возможности уменьшить традиционные для обычных турбин задержки в отклике на нажатие педали газа.

А заодно и обеспечить гибридному мотору достойный Ferrari саундтрек! Комбинация из турбины и генератора поможет в широком диапазоне менять тональность выхлопа, но в отличие от нынешних систем с клапаном, у которого есть лишь два положения — «громкий» и «тихий» звук, здесь возможна плавная регулировка звука. На схеме показан двигатель с четырьмя цилиндрами, но на самом деле это половинка мотора V8.



