В Мариуполе водитель Volkswagen протаранил двое ворот во дворе СБУ, уходя от погони

Правоохранители пока не комментируют инцидент, ссылаясь на следствие.

Во вторник в Мариуполе утром водитель легкового автомобиля Volkswagen с литовскими номерами протаранил двое ворот во дворе управления Службы безопасности Донецкой области.

Об этом сообщает местный сайт MRPL.CITY.

Инцидент произошел рано утром, около 04:10.

Volkswagen Golf, скрываясь от преследования полиции, на большой скорости влетел во двор управления. При таране от автомобиля отлетел значок, указывающий его марку. Позже данный автомобиль видели в Левобережном районе города, но задержать его не удалось.

Во время столкновения были сорваны с петель обе створки ворот со стороны шахматного клуба и вместе с навесами сорвана одна створка ворот на противоположной стороне двора СБУ . Там сейчас установлено временное заграждение с предупреждающим знаком.

Фото: mrpl.city

Также на территории расположения зданий областного и городского управлений Службы безопасности усилена охрана. Правоохранители пока не комментируют инцидент, ссылаясь на проведение следственных действий.

Напомним, за полгода в Украине произошло две тысячи ДТП по вине пьяных водителей.