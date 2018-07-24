В Мариуполе водитель Volkswagen протаранил двое ворот во дворе СБУ, уходя от погони
Правоохранители пока не комментируют инцидент, ссылаясь на следствие.
Во вторник в Мариуполе утром водитель легкового автомобиля Volkswagen с литовскими номерами протаранил двое ворот во дворе управления Службы безопасности Донецкой области.
Об этом сообщает местный сайт MRPL.CITY.
Инцидент произошел рано утром, около 04:10.
Volkswagen Golf, скрываясь от преследования полиции, на большой скорости влетел во двор управления. При таране от автомобиля отлетел значок, указывающий его марку. Позже данный автомобиль видели в Левобережном районе города, но задержать его не удалось.
Во время столкновения были сорваны с петель обе створки ворот со стороны шахматного клуба и вместе с навесами сорвана одна створка ворот на противоположной стороне двора СБУ. Там сейчас установлено временное заграждение с предупреждающим знаком.
Также на территории расположения зданий областного и городского управлений Службы безопасности усилена охрана. Правоохранители пока не комментируют инцидент, ссылаясь на проведение следственных действий.
Напомним, за полгода в Украине произошло две тысячи ДТП по вине пьяных водителей.
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24.07.2018 13:14