Бывший глава Перечинской РГА, сбивший насмерть двух женщин, отказался от апелляции
Экс-чиновник признает свою вину и готов к негативным последствиям.
Бывший председатель Перечинской РГА Закарпатской области Виктор Олефир 24 июля отказался от апелляции по делу о смертельном ДТП, в котором погибли две женщины. Об этом сообщает "Громадське радіо".
Во время заседания защитник Олефира Анатолий Качайло сообщил судьям о решении его подзащитного отказаться от апелляции. Адвокат написал соответствующее заявление сразу в зале суда, а Олефир его подписал.
Таким образом, апелляционное производство закрыли.
Экс-глава РГА заявил, что не желает рассмотрения апелляции на меру пресечения и признает свою причастность к ДТП.
"Я сообщил ему, что такая апелляция подана. Вчера он выразил... что он не желает рассмотрения этой апелляции, поскольку свою причастность к ДТП признает, осознает ее негативные последствия. Какие другие его субъективные последствия - я не знаю. Но я вынужден был согласиться с его позицией", - подчеркнул Качайло.
Напомним, на прошлой неделе суд арестовал Виктора Олефира на два месяца (до 11 сентября) без права внесения залога. Чиновника также уволили с должности главы РГА.
Смертельное ДТП произошло поздно вечером 13 июля. Председатель РГА, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил две аварии: сначала въехал в "Жигули", но не стал дожидаться полицию, и покинул место столкновения; меньше чем через час Олефир наехал на двух женщин, одна из которых погибла на месте, а вторая скончалась от полученных травм в больнице.
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24.07.2018 13:14