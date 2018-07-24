Во Львове автомобиль охранной фирмы врезался в маршрутку

Пострадали 12- и 14-летний пассажиры автобуса и пассажир легковушки.

Во Львове в понедельник, 23 июля, автомобиль, который принадлежит местной охранной фирме, врезался в маршрутку на остановке общественного транспорта на улице Тарнавского.

По данным пресс-службы областной полиции, водитель Renault Logan не справился с управлением. В результате столкновения за медицинской помощью обратились пассажир легковушки - 21-летний львовянин и двое пассажиров маршрутного такси возрастом 12 и 14 лет, также жители Львова.

После оказания им медицинской помощи все были отпущены домой.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, накануне утром в Ивано-Франковске джип разбился о припаркованный троллейбус.