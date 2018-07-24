Более тысячи конфискованных автомобилей на еврономерах передали в район боевых действий на Донбассе

Автомобили передаются также детским домам и медицинским учреждениям.

Более тысячи конфискованных автомобилей на еврономерах, задержанных на границе за перевозку контрабанды, бесплатно передано в район боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщил генеральный директор специализирующейся на проблемных активах государственной электронной площадки СЕТАМ Виктор Вишнев, сообщает 112.ua.

По словам Вишнева, конфискованные машины размещают на площадке СЕТАМ для продажи. Если за три сессии торгов таким образом машину продать не удалось, а это имущество перед этим было взыскано в счет государства, то автомобиль передается комиссии для безоплатной передачи.

"На этот случай у нас есть практика безоплатной передачи автомобиля другому собственнику. Во всех областях Украины созданы комиссии, в состав которых входят представители фискальной, исполнительной служб", - отметил гендиректор электронной площадки.

Он уточнил, что в этом случае речь идет о передаче актива учреждениям, которые имеют на это право по законодательству. Таким образом машины могут получить медицинские, социальные учреждения, военные части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды, госорганы.

"За все время работы военным частям в АТО было передано около тысячи машин. Но также автомобили передаются и детским домам, и медицинским учреждениям. Безусловно, комиссии чаще отдают приоритет военным. Наши военные часто испытывают нехватку транспортных средств. Часто в технике нуждаются военные части, которые находятся "на передке", в районе активных боевых действий, причем военные берут автомобили в любом состоянии, сами их ремонтируют", - добавил Вишнев.

Также ВСУ и непосредственно в район проведения АТО с 2016 года было передано 20 778 единиц различного имущества на сумму 23,8 млн грн.

"В прошлом году была передана большая партия рюкзаков и спальников (около 1 тыс. шт.), изъятая таможней при ввозе а аэропорту "Борисполь". Они были переданы на центральные склады Минобороны, и их военные по своему усмотрению распределяли между военными частями", - сообщил генеральный директор ГП "СЕТАМ".

По данным Фискальной службы, 97% автомобилей на транзитных номерах находятся в Украине незаконно.