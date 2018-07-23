У маршрутки, разбившейся на трассе возле Житомира, экспертиза обнаружила неисправность тормозов

Владелец автобуса с выводами экспертизы не согласен.

Экспертиза технического состояния маршрутки, разбившаяся 20 июля на трассе " Киев - Чоп" возле Житомира, установила, что тормозная система была в неисправном состоянии.

Об этом в ходе заседания в Королевском районном суде Житомира заявил прокурор Сергей Глазунов, передает Громадське радіо.

"На сегодня, согласно проведенной экспертизе технического состояния автомобиля, установлено, что тормозная система была в неисправном состоянии. Поэтому у нас имелись все основания для сообщения Луцику Петру Васильевичу подозрения по ст. 277 УК (Повреждение путей сообщения и транспортных средств)", - заявил прокурор.

Прокуратура сообщила, что автобус был переоборудован. Обвинение настаивало на аресте подозреваемого, чтобы он не влиял на свидетелей и не мог подделать документы.

Владелец автобуса Петр Луцик с выводами экспертизы не соглашается. В ДТП он обвиняет водителя, которому одолжил маршрутку.Суд удовлетворил ходатайство адвоката и выбрал для Петра Луцика меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.