У маршрутки, разбившейся на трассе возле Житомира, экспертиза обнаружила неисправность тормозов
Владелец автобуса с выводами экспертизы не согласен.
Экспертиза технического состояния маршрутки, разбившаяся 20 июля на трассе "Киев - Чоп" возле Житомира, установила, что тормозная система была в неисправном состоянии.
Об этом в ходе заседания в Королевском районном суде Житомира заявил прокурор Сергей Глазунов, передает Громадське радіо.
"На сегодня, согласно проведенной экспертизе технического состояния автомобиля, установлено, что тормозная система была в неисправном состоянии. Поэтому у нас имелись все основания для сообщения Луцику Петру Васильевичу подозрения по ст. 277 УК (Повреждение путей сообщения и транспортных средств)", - заявил прокурор.
Прокуратура сообщила, что автобус был переоборудован. Обвинение настаивало на аресте подозреваемого, чтобы он не влиял на свидетелей и не мог подделать документы.
Владелец автобуса Петр Луцик с выводами экспертизы не соглашается. В ДТП он обвиняет водителя, которому одолжил маршрутку.Суд удовлетворил ходатайство адвоката и выбрал для Петра Луцика меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
Напомним, что 20 июля в результате ДТП с участием маршрутки погибли 10 человек и еще девять получили травмы разной степени тяжести. Автобус ехал из Киева в Ровно. Возле Житомира он врезался в грузовик DAF с полуприцепом, который ехал в попутном направлении в крайней правой полосе. Водитель маршрутки погиб вместе с девятью пассажирами.
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