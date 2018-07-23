Какой уличный электротранспорт выбирают украинцы — статистика MOYO
Гироборды составляют более половины (55%) продаж. Это обусловлено доступностью: средняя цена на устройства составляет 7500 грн, самые дешевые модели стартуют от 4000 грн, пишут
Вторыми по популярности являются гироскутеры (30%) при средней цене в 16 700 грн. Хуже продаются электросамокаты — 8% продаж при цене в 15 000 грн, и моноколеса — 4% продаж при цене в 13 600 грн. Самые дорогие — электровелосипеды (13 400 грн) и электроскутеры (28 500), занявшие по 2%.
Самые популярные модели по категориям:
- Гироборд — IO CHIC SMART C;
- Гироскутер — Ninebot by Segway miniPRO;
- Моноколесо — Ninebot by Segway One E+;
- Электровелосипед — Xiaomi QiCycle bike;
- Электросамокат — Ninebot by Segway KickScooter ES1;
- Электроскутер — E-Mania British.
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