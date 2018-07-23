Какой уличный электротранспорт выбирают украинцы — статистика MOYO

Гироборды составляют более половины (55%) продаж. Это обусловлено доступностью: средняя цена на устройства составляет 7500 грн, самые дешевые модели стартуют от 4000 грн, пишут AIN.UA.

Какой уличный электротранспорт выбирают украинцы — статистика MOYO

Вторыми по популярности являются гироскутеры (30%) при средней цене в 16 700 грн. Хуже продаются электросамокаты — 8% продаж при цене в 15 000 грн, и моноколеса — 4% продаж при цене в 13 600 грн. Самые дорогие — электровелосипеды (13 400 грн) и электроскутеры (28 500), занявшие по 2%.

Самые популярные модели по категориям:

  • Гироборд — IO CHIC SMART C;
  • Гироскутер — Ninebot by Segway miniPRO;
  • Моноколесо — Ninebot by Segway One E+;
  • Электровелосипед — Xiaomi QiCycle bike;
  • Электросамокат — Ninebot by Segway KickScooter ES1;
  • Электроскутер — E-Mania British.

Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
В смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - экспертВ смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы начали активно покупать белорусские грузовикиУкраинцы начали активно покупать белорусские грузовики
Новый маршрут: украинцы смогут ездить в Ригу за 59 евроНовый маршрут: украинцы смогут ездить в Ригу за 59 евро
Украинцы запустили «airbnb для автомобилей» и планируют выход в СШАУкраинцы запустили «airbnb для автомобилей» и планируют выход в США
Стало известно, какой транспорт предпочитают киевлянеСтало известно, какой транспорт предпочитают киевляне
Лоукостер SkyUp: украинцы смогут дешево летать по стране и за рубежЛоукостер SkyUp: украинцы смогут дешево летать по стране и за рубеж
Насколько дешевле украинцы смогут купить Nissan Leaf в 2018 году: расчет экономии в гривнах и евроНасколько дешевле украинцы смогут купить Nissan Leaf в 2018 году: расчет экономии в гривнах и евро
Свидетель ДТП в Харькове рассказала, на какой сигнал светофора начал движение VolkswagenСвидетель ДТП в Харькове рассказала, на какой сигнал светофора начал движение Volkswagen
За три квартала украинцы зарегистрировали 1354 электромобилей. Самый популярный — Nissan Leaf
Самолет Ан-12 разбился в ДР Конго, среди погибших могут быть украинцыСамолет Ан-12 разбился в ДР Конго, среди погибших могут быть украинцы
Украинцы создали электровелосипед, который может конкурировать с Tesla Украинцы создали электровелосипед, который может конкурировать с Tesla
Последние новости
Подгружаем последние новости