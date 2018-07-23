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Какой уличный электротранспорт выбирают украинцы — статистика MOYO Гироборды составляют более половины (55%) продаж. Это обусловлено доступностью: средняя цена на устройства составляет 7500 грн, самые дешевые модели стартуют от 4000 грн, пишут AIN.UA . Вторыми по популярности являются гироскутеры (30%) при средней цене в 16 700 грн. Хуже продаются электросамокаты — 8% продаж при цене в 15 000 грн, и моноколеса — 4% продаж при цене в 13 600 грн. Самые дорогие — электровелосипеды (13 400 грн) и электроскутеры (28 500), занявшие по 2%. Самые популярные модели по категориям: Гироборд — IO CHIC SMART C;

Гироскутер — Ninebot by Segway miniPRO;

Моноколесо — Ninebot by Segway One E+;

Электровелосипед — Xiaomi QiCycle bike;

Электросамокат — Ninebot by Segway KickScooter ES1;

Электроскутер — E-Mania British.

Михаил Сапитон, AIN

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