Фотошпионам попался кабриолет BMW 8-Series.

В прошлом месяце концерн BMW рассекретил возрожденное купе восьмой серии. Местом публичной премьеры для машины станет Парижский автосалон в октябре. И, по всей видимости, компанию закрытой версии на нем составит кабриолет.

На это намекает тот факт, что для двухдверки уже проводят фирменную фотосессию. На ней машину и поймали европейские автопапарацци. Интересные кадры обнародовал британский портал autoexpress.co.uk. Отмечается, что на снимках запечатлена полноприводная бензиновая версия BMW M850i xDrive с двигателем 4.4 мощностью 530 л.с.

Купе начнут продавать в Старом Свете с ноября. Наряду с бензиновой на старте продаж предложат и дизельную модификацию. BMW 840d везет мотор в 320 л.с. Позже появятся более простые исполнения и заряженный BMW M8. Также в линейке ожидается четырехдверное Gran Coupe.