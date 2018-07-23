Sky Up отменила 4 рейса из Львова в Египет и обратно

Чартеры не улетят в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Украинская авиакомпания "Sky Up" отменила рейсы из Египта во Львов и из Львова в Египет. Как сообщили в аэропорту, речь идет о рейсах, которые должны были состояться 25, 26, 28 и 29 июля.

"Авиакомпания SKYUP отменила слоты, которые должны были выполняться на Airbus A330-200 на отдельные даты и по маршрутам, указанным ниже", - говорится в сообщении.

25 июля - рейс №KUP5414 Хургада-Львов и рейс №KUP5413 Львов-Хургада.

26 июля - рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов и рейс №KUP5313 Львов-Шарм-эль-Шейх.

28 июля - рейс №KUP5414 Хургада-Львов и рейс №KUP5413 Львов-Хургада.

29 июля - рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов и рейс №KUP5313 Львов-Шарм-эль-Шейх.

Причина отмены полетов не сообщается.

Напомним, ранее сегодня YanAir отправил рейс за украинскими туристами в Барселону с задержкой на 14 часов из-за технических неполадок с самолетом.