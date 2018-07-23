В первый день проверки перевозчиков полиция выявила более 80 нарушителей

Мобильные группы инспекторов проверили более 200 автобусов и маршруток.

За сутки полицейские обнаружили более 80 перевозчиков-нарушителей. Об этом сегодня, 23 июля, сообщил заместитель председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедшие сутки в Украине начали работу мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок. Сформированы 33 группы, в состав которых входят работники отделов безопасности дорожного движения патрульной полиции и территориальных подразделений Укртрансбезопасности.

"В течение суток обеспечена работа тридцати трех таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов", - сказал Фацевич.

Среди самых частых нарушений - управление без необходимых документов, управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль, нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения.

Напомним, первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что полиция примет дополнительные меры для безопасности пассажиров на дорогах Украины.

На прошлой неделе, в пятницу, 20 июля, в результате трех ДТП погибли 18 человек, более 20 получили ранения. После этого министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал возвращение скоростного режима на дорогах, а в полиции начали операцию "Перевозчик" по проверке маршруток и автобусов.