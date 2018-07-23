Капсулу Hyperloop разогнали до 457 километров в час: новый рекорд

Капсулу Hyperloop разогнали до 457 километров в час: новый рекорд

Рекорд был установлен в рамках очередного этапа конкурса SpaceX Hyperloop Pod competition. В августе прошлого года WARR Hyperloop также установила рекорд, разогнав прототип капсулы до 324 километров в час: новый же рекорд — 457 км/ч.

Hyperloop Pod competition был запущен в 2015 году. Участвующие команды разрабатывают концепт Hyperloop — сверхбыстрые капсулы, движущиеся по специальным трубам, — который был предложен в 2013 году Илоном Маском (предполагается, что с помощью транспортной системы Hyperloop в будущем удастся перемещать пассажиров и грузы со скоростью около 1 200 километров в час). Прототипы капсулы участники пробуют разогнать в тестовой 1,2-километровой трубе в Хоторне, Калифорния.

Team @WARR_Hyperloop's official top speed was 284 mph — beating last year’s record!

— Hyperloop (@Hyperloop) 22 июля 2018 г.

В декабре прошлого года компания Virgin Hyperloop One сумела разогнать свою капсулу до рекордных 387 км/ч на частном тестовом треке. Прототип капсулы команды WARR Hyperloop, установивший новый рекорд, сильно уступает в размерах разработке Virgin Hyperloop One: в высоту он достигает всего 30 сантиметров, а в длину — два метра. Разумеется, такой прототип вряд ли найдет практическое применение, однако WARR рассматривает данную капсулу, скорее, как испытательную модель для технологий, которые будут необходимы в будущем для успешной реализации системы Hyperloop.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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