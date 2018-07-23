Половина Киева стоит в пробке из-за подтопления в районе метро "Левобережная"
Из-за ливня под путепроводом образовалась огромная лужа, которую легковые автомобили не решаются форсировать.
Сильный дождь затопил улицу на Левом берегу Киева. В районе станции метро "Левобережная" под путепроводом образовалось "море", залившее и проезжую часть, и тротуар. Легковые автомобили не могут преодолеть водную преграду, из-за чего образовались автомобильные пробки на Броварском проспекте, мосту Метро и на набережной.
О пострадавших в результате подтопления не сообщается.
Напомним, подтопления в районе Левобережной происходят регулярно из-за недостатков инженерных коммуникаций. При реконструкции площади к Евровидению-2017 систему ливнестоков не усовершнествовали.
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23.07.2018 14:31