??Львов получил первые б/у трамваи, купленные в Берлине

Это чешские Tatra после капитального ремонта.

Львовское коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" в понедельник, 23 июля, получило первые три трамвая, которые куплены у Берлинской муниципально-транспортной компании за деньги ЕБРР .

"Сегодня мы получили первые три трамвая из Германии. Завтра ожидаем еще три трамвайных вагона. Следующие партии будут поступать по восемь единиц каждого месяца, чтобы в октябре иметь уже все 30 единиц", - сообщил замдиректора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый.

После растаможки на трамваях заменят тележки (в Берлине колея 1435 мм, во Львове - 1000 мм). Также нужно получить украинский сертификат.

"Только после всех этих процедур трамваи смогут начать свою работу на маршрутах", - цитирует Белого пресс-служба горсовета.

Львовское издание Zaxid.net пишет, что берлинские трамваи были в употреблении, но прошли капитальный ремонт и оборудованы современной электроникой. Это чешские Tatra 80-х годов выпуска. Они потребляют на 20-30% меньше электроэнергии, чем такие же трамваи с родным оборудованием.

Трамваи из Берлина будут ходить на маршрутах №2 (Погулянка - Коновальца), №3 (Соборная - Княгини Ольги) и, возможно, №8 (Соборная - Вернадского).