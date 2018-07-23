Львов получил первые б/у трамваи, купленные в Берлине

Это чешские Tatra после капитального ремонта.

??Львов получил первые б/у трамваи, купленные в Берлине
Фото: ЛМР

Львовское коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" в понедельник, 23 июля, получило первые три трамвая, которые куплены у Берлинской муниципально-транспортной компании за деньги ЕБРР.

"Сегодня мы получили первые три трамвая из Германии. Завтра ожидаем еще три трамвайных вагона. Следующие партии будут поступать по восемь единиц каждого месяца, чтобы в октябре иметь уже все 30 единиц", - сообщил замдиректора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый.

После растаможки на трамваях заменят тележки (в Берлине колея 1435 мм, во Львове - 1000 мм). Также нужно получить украинский сертификат.

"Только после всех этих процедур трамваи смогут начать свою работу на маршрутах", - цитирует Белого пресс-служба горсовета.

Львовское издание Zaxid.net пишет, что берлинские трамваи были в употреблении, но прошли капитальный ремонт и оборудованы современной электроникой. Это чешские Tatra 80-х годов выпуска. Они потребляют на 20-30% меньше электроэнергии, чем такие же трамваи с родным оборудованием.

Трамваи из Берлина будут ходить на маршрутах №2 (Погулянка - Коновальца), №3 (Соборная - Княгини Ольги) и, возможно, №8 (Соборная - Вернадского).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
С такого ракурса "Мрию" еще не видели: Видео взлета самого большого самолета в миреС такого ракурса "Мрию" еще не видели: Видео взлета самого большого самолета в мире
Электрический гиперкар Pininfarina развивает скорость до 400 км/чЭлектрический гиперкар Pininfarina развивает скорость до 400 км/ч
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
Блок рекламы


Похожие новости
Локомотивы General Electric для Украины получили название "Тризуб"Локомотивы General Electric для Украины получили название "Тризуб"
Аэропорт "Львов" предупредил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUpАэропорт "Львов" предупредил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp
Четыре иностранца пострадали в ДТП во Львовской областиЧетыре иностранца пострадали в ДТП во Львовской области
Авиакомпания Bravo Airways отменила четыре рейса из Турции и Туниса во ЛьвовАвиакомпания Bravo Airways отменила четыре рейса из Турции и Туниса во Львов
В ДТП во Львовской области погибли двое военных (обновлено)В ДТП во Львовской области погибли двое военных (обновлено)
Waymo начала тестировать первые беспилотные Jaguar I-PaceWaymo начала тестировать первые беспилотные Jaguar I-Pace
Двое людей попали под поезд во Львовской областиДвое людей попали под поезд во Львовской области
В аэропорту "Львов" задерживаются четыре рейса SkyUp
Электрокар Tesla Model 3 получил функцию автопарковкиЭлектрокар Tesla Model 3 получил функцию автопарковки
«Тихий» сверхзвуковой самолет NASA получил новое название«Тихий» сверхзвуковой самолет NASA получил новое название
Последние новости
Подгружаем последние новости