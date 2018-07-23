Под Киевом попал в ДТП туристический автобус с белорусами
Водитель уснул за рулем и съехал в кювет.
Сегодня утром под Киевом в ДТП попал автобус с белорусскими туристами. Об аварии в районе с. Осиповка написала белорусская журналистка Настя Мащева на своей странице в Фейсбуке.
По словам пассажирки, водитель уснул за рулем.
"Поменялись (водители, - ред.) после границы. Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок, уснул", - написала Мащава.
Автобус выехал на встречную полосу и оттуда скатился в кювет. К счастью, никто не пострадал.
"После 1,5 часов ожидания в Киеве нас посадили на автобус до Одессы. На месте ДТП ждали автобус до Киева более 4 часов. Итого: почти 6 часов ожидания. От перевозчика ни объяснений, ни извинений", - написала Мащева.
Автобус, попавший в ДТП, принадлежит компании Ecolines.by и выполнял маршрут из Минска в Одессу.
Напомним, на прошлой неделе в пятницу, 20 июля, в Украине произошло сразу несколько крупных ДТП с большим количеством погибших. После аварий министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о немедленном (с 27 июля) возвращении скоростного контроля на дорогах, а также о проверке перевозчиков.
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