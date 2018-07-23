Владельца маршрутки, разбившейся на трассе возле Житомира, отправили под домашний арест
Прокурор заявил, что в микроавтобусе во время поездки отказали тормоза.
Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения для 41-летнего жителя Ровенской области Петра Луцика, которому принадлежала маршрутка, разбившаяся 20 июля на трассе "Киев - Чоп" возле областного центра.
Как сообщает местный портал "Житомир online", он будет находиться под домашним арестом сроком на два месяца. Ему инкриминировали выпуск на маршрут технически неисправного транспортного средства (ст.287 Уголовного кодекса).
Прокурор заявил, что в микроавтобусе во время поездки отказали тормоза. Подозреваемый свою вину не признал.
Напомним, что 20 июля в результате ДТП с участием маршрутки погибли 10 человек и еще девять получили травмы разной степени тяжести. Автобус ехал из Киева в Ровно. Возле Житомира он врезался в грузовик DAF с полуприцепом, который ехал в попутном направлении в крайней правой полосе. Водитель маршрутки погиб вместе с девятью пассажирами.
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