Владельца маршрутки, разбившейся на трассе возле Житомира, отправили под домашний арест

Прокурор заявил, что в микроавтобусе во время поездки отказали тормоза.

Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения для 41-летнего жителя Ровенской области Петра Луцика, которому принадлежала маршрутка, разбившаяся 20 июля на трассе " Киев - Чоп" возле областного центра.

Как сообщает местный портал "Житомир online", он будет находиться под домашним арестом сроком на два месяца. Ему инкриминировали выпуск на маршрут технически неисправного транспортного средства (ст.287 Уголовного кодекса).

Прокурор заявил, что в микроавтобусе во время поездки отказали тормоза. Подозреваемый свою вину не признал.