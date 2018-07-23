В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera

Общая годовая зарплата чиновницы и ее мужа не дотягивает даже до заявленной стоимости машины.

В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera

Чиновница сельсовета в Харьковской области задекларировала дорогой автомобиль на своего мужа-пенсионера. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр на своей странице в Фейсбуке.

Специалист-бухгалтер первой категории Пархомовского сельсовета Светлана Мищенко задекларировала, что ее муж-пенсионер в 2017 году купил автомобиль Porshe Panamera.

В декларации за 2017 год чиновница указала, что автомобиль ее муж купил за 148 тыс. грн. Рыночная цена на подобные машины составляет от 1,3 млн грн.

Годовой доход Мищенко составляет 126 тыс. грн., а пенсия мужа за год - 21 тыс. грн.

Бухгалтеру также принадлежат земельные участки и два дома, приобретенные недавно. Ее мужу принадлежит земля в Пархомовке и квартира в Полтаве. Также он владеет автомобилем Mercedes-Bens E 280.

Напомним, в 2017 году украинцы подали 246 тыс. деклараций на 22,1 млрд гривен за 2017 год. По данным Госказначейства, 1309 человек задекларировали свыше 1 млн гривен доходов.


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