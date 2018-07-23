Mustang Shelby GT500 против Camaro ZL1: дрэг-гонка

Mustang Shelby GT500 против Camaro ZL1: дрэг-гонка

Camaro ZL1, участвовавший в заезде, оснащен «заряженным» двигателем V8 мощностью 650 лошадиных сил (485 киловатт). Shelby GT500 же, как отмечает Motor1, похоже, не является последней версией, а относится к модели 2011 года: таким образом, машина, принявшая участие в гонке, оборудована, вероятнее всего, силовой установкой мощностью 550 лошадиных сил (410 киловатт) — о каких-либо модификациях нет информации. Данный Mustang оснащен механической коробкой переключения передач, в то время как ZL1 оборудован автоматической КПП.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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