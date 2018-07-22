Возле Березани автомобиль врезалась в припаркованную фуру, погибли два человека

Открыто уголовное производство.

Фото: kv.npu.gov.ua

Двое пассажиров автомобиля Ford Mondeo погибли в воскресенье в результате столкновения с припаркованным грузовиком. Авария произошла в 9:30 на 75 км автодороги "Киев-Харьков" возле города Березань Барышевского района Киевской области.

"52-летний житель г.Запорожье, водитель автомобиля "Ford Mondeo", не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "ДАФ", который был припаркован в специально отведенном месте. В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля "Ford" - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь", - сообщило Главное управления Национальной полиции в Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ведется следствие, назначены экспертизы, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или нанесли тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 июля в Николаевской области маршрутка врезалась в грузовик, остановившийся на проезжей части. Погибли пять человек.

Водителя грузовика задержали по подозрению в совершении преступления.


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