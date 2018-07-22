Черновицкая и Сумская области оказались аутсайдерами по темпам ремонта дорог

"В сентябре будем понимать, кто справился с заданием, а кто - нет".

По состоянию на 22 июля дорожные работы в Украине, запланированные на текущий год, выполнены более чем на 50%.

Об этом говорится на сайте правительства.

В региональном разрезе лучше всего с поставленной задачей справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области, где процент выполнения работ превышает 80%. В Черновицкой и Сумской области ситуация хуже всего.

"Мы делаем проверки, будет аудит по завершению объектов. Дальше - в сентябре - будем понимать, кто справился с заданием, а кто - нет. Всем дам оценку, кто, имея ресурсы, не смог организовать работу", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

В этом году на ремонт дорог выделили рекордное финансирование - более 45 млрд гривен. Государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения составила 11,53 млрд гривен. Объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорог составил 2,6 млрд гривен.

Напомним, в 2017 году Государственное агентство автомобильных дорог Украины отремонтировало рекордные за последние годы 2177 км дорог. Ремонты дорог осуществляются по маршрутному принципу, который сейчас положен в основу Программы развития дорог на 2018-2022 годы, с целью сделать за 5 лет качественное соединение между всеми областными центрами страны.

План на 2018 год был более амбициозным и учитывал восстановление и строительство как дорог местного значения, так и дорог государственного значения. Речь идет, прежде всего, о коридоре Go highway - проекте строительства дороги Львов - Тернополь - Херсон - Одесса, которая соединит западную границу с портами Украины.