В ЮАР на дороге застрелили одиннадцать таксистов
Миниавтобус, в котором они ехали, попал в засаду.
В Южно-Африканской Республике вечером 21 июля неизвестные расстреляли миниавтобус с таксистами, которые ехали в город Йоханнесбург с похорон коллеги.
Как сообщает Reuters, в результате нападения погибли 11 человек, еще четверо получили серьезные ранения и были доставлены в больницу.
Все погибшие входили в ассоциацию таксистов провинции Гаутенг (ее центр - Йоханнесбург).
"Нападение произошло вчера около восьми вечера. Автомобиль попал в засаду. 11 человек убиты, четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга", - рассказал агентству представитель местной власти.
Кто убийцы, пока не известно. Но издание отмечает, что такси-миниавтобусы - самый популярный вид транспорта в Южной Африке, и борьба за прибыльные маршруты часто приводит к вспышкам насилия.
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