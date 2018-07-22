В ЮАР на дороге застрелили одиннадцать таксистов

Миниавтобус, в котором они ехали, попал в засаду.

В Южно-Африканской Республике вечером 21 июля неизвестные расстреляли миниавтобус с таксистами, которые ехали в город Йоханнесбург с похорон коллеги.

Фото: ladysmithgazette.co.za

Как сообщает Reuters, в результате нападения погибли 11 человек, еще четверо получили серьезные ранения и были доставлены в больницу.

Все погибшие входили в ассоциацию таксистов провинции Гаутенг (ее центр - Йоханнесбург).

"Нападение произошло вчера около восьми вечера. Автомобиль попал в засаду. 11 человек убиты, четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга", - рассказал агентству представитель местной власти.

Кто убийцы, пока не известно. Но издание отмечает, что такси-миниавтобусы - самый популярный вид транспорта в Южной Африке, и борьба за прибыльные маршруты часто приводит к вспышкам насилия.


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