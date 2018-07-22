Гройсман распорядился проверять все автобусы перед выходом на маршрут
После нескольких смертельных ДТП, которые произошли в Украине в течение пятницы, 20 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение проверять все автобусы перед выходом на маршрут.
Об этом он написал в Twitter.
Также Гройсман выразил соболезнования родным погибших. По его словам, 20 июля в результате аварий в Украине уже зарегистрировано более 20 смертей.
«Страшные цифры, за которыми поломанные жизни. Искренне сочувствую семьям. Берегите себя и своих близких. Все транспортные средства перед выходом на маршрут должны тщательно проверяться. Это мое поручение всем соответствующим госорганам и службам», — заявил премьер.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
22.07.2018 09:30