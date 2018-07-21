РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши

Пилот получил полгода тюрьмы условно и штраф в 10 тыс. злотых.

РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
Фото: mail.ru

Суд Польши приговорил роSSийского пилота к условному сроку и штрафу за нарушение воздушного пространства страны во время визита Папы Римского.

Об этом сообщает Радио Польша.

"Радомский окружной суд подтвердил приговор суда первой инстанции, назначившего роSSийскому пилоту наказание в виде полгода тюрьмы с отсрочкой и 10 тыс. злотых (свыше 2 300 евро) штрафа. Мужчина обвиняется в нарушении закрытого воздушного пространства Польши", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 2016 году во время Всемирных дней молодежи с участием Папы Римского.

Пилот участвовал в чемпионате мира по воздушной акробатике, проходившем в Радоме. В Польшу прилетел из Чехии, а воздушное пространство нарушил в окрестностях Ченстоховы. РоSSиянин заявил, что не знал о визите папы Франциска и закрытом воздушном пространстве.

У судьи, однако, не было сомнений в том, что россиянин не придерживался польских правил полета.


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