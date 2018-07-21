Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении

Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
Фото: mk.npu.gov.ua

Следователи полиции Николаевской области сообщили о подозрении 42-летнему водителю грузовика, в который 20 июля врезалась маршрутка с гражданами Беларуси. В результате ДТП погибли пять человек, еще 12 получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Водителя, который припарковал грузовик с правой стороны проезжей части, обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, утром 20 июля рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией, ехавший из Одессы в Гомель, столкнулся на киевской трассе с грузовиком, который остановился на проезжей части. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По состоянию 21 июля в больнице оставались три человека.


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