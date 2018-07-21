Задержан владелец маршрутки, разбившейся на трассе возле Житомира

Автобус, который выпустили на маршрут, был неисправным.

Задержан владелец маршрутки, разбившейся на трассе возле Житомира
Фото: zhitomir.info

Полиция Житомирской области задержала 41-летнего жителя Ровенской области, которому принадлежала маршрутка, разбившаяся 20 июля на трассе "Киев - Чоп" возле Житомира. В результате ДТП погибли 10 человек и еще девять получили травмы разной степени тяжести.

Пресс-служба полиции сообщила, что транспортное средство было технически неисправным и не должно было перевозить пассажиров (ст.287 Уголовного кодекса).

Уголовное производство также расследуется по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что маршрутка ехала из Киева в Ровно. Возле Житомира автобус врезался в грузовик DAF с полуприцепом, который ехал в попутном направлении в крайней правой полосе. Водитель маршрутки погиб вместе с девятью пассажирами.


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