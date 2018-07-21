МВД решило увеличить количество полицейских постов на трассах

"Все наряды мы усиливаем военными и автотехникой Нацгвардии".

МВД решило увеличить количество полицейских постов на трассах
Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел решило увеличить количество полицейских постов на основных автомобильных дорогах.

Об этом говорится на сайте МВД.

Решение принято в субботу, 21 июля, в связи с произошедшими накануне авариями на трассах "Киев - Чоп" и "Киев - Одесса", жертвами которых стали 15 человек.

"В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении южных регионов и стран ЕС. Все наряды мы усиливаем военными и автотехникой Нацгвардии", - заявил первый замминистра Сергей Яровой.

Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич в свою очередь сообщил, что полиция проанализирует аварийнось по местах и времени совершения ДТП.

"На основании этой аналитики будет разрабатываться почасовой график привлечения нарядов патрульной полиции и групп реагирования к безопасности дорожного движения на аварийно опасных участках дороги. Во время патрулирования дорог особое внимание уделить грузовым автомобилям, припаркованным с нарушением правил дорожного движения. В случае обнаружения - немедленная эвакуация", - сказал он.

Во вторник, 24 июня, МВД намерено провести повторное совещание по вопросам безопасности дорожного движения.

По данным полиции, в настоящее время на патрулировании находятс около 1500 полицейских.


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