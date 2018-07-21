Локомотивы General Electric для Украины получили название "Тризуб"

Первые 30 тепловозов поступят в Украину до конца года.

Локомотивы General Electric для Украины получили название "Тризуб"
Фото: Александр Рудоманов

Локомотивы General Electric Evolution TE33AC, которые будут поставляться в Украину, получили название Trident ("Тризуб").

Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

Договоренность о названии была достигнута в рамках инспекционной поездки функционеров "УЗ" на завод General Eleсtric в Пенсильвании, где производятся TE33AC.

Первые 30 американских локомотивов Украина получит до конца года.

Прибытие первого локомотива GE Evolution в Украину ожидается морем уже в августе, а их дальнейшее доукомплектование будет проходить на Крюковском вагоностроительном заводе.

Напомним, 23 февраля УЗ и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

По первому контракту стоимостью 140 млн долларов (с НДС) УЗ до конца первого квартала 2019 года получит 30 тепловозов. Финансирование предоставил государственный Укрэксимбанк.

Партия локомотивов, которую поставит General Electric в сотрудничестве с Крюковским вагоностроительным заводом - крупнейшая в истории независимой Украины.


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