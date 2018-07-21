Полиция установила всех погибших в ДТП под Житомиром

Среди жертв автокатастрофы – двое россиян и гражданин Грузии.

Полиция установила личности всех погибших в ДТП, случившемся в пятницу, 20 июля, под Житомиром. Среди жертв автокатастрофы – двое гражданок РоSSии и гражданин Грузии.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Фото: zt.npu.gov.ua

Список погибших:

  1. житель г.Ровно, 1978 г.р.(водитель маршрутного автобуса);
  2. житель с.Гульск Новоград-Волынского района, 2004 г.р.;
  3. жительница г.Киев (уроженка Ровенской области), 1958 г.р.;
  4. жительница г.Новая Каховка, 1944 г.р.;
  5. жительница г.Киев, 1964 г.р.;
  6. девочка, 2010 г.р., гражданка РоSSии;
  7. женщина, 1984 г.р., гражданка РоSSии;
  8. женщина, 1995 г.р., жительница г.Ровно;
  9. гражданин Грузии, 1962 г.р.;
  10. мальчик, 2002 г.р., житель г.Новоград-Волынский.

Список пострадавших:

  1. девочка, 2007 г.р., жительница с.Гульск Новоград-Волынского района;
  2. мальчик 10 лет, гражданин РоSSии
  3. житель пгт Ружин Житомирской области, 1993 г.р.,
  4. житель г.Новоград-Волынский, 1963 г.р.,
  5. житель г.Коростен, 1992 г.р.,
  6. жительница с.Гульск Новоград-Волынского района, 1999 г.р.,
  7. жительница с.Гульськ Новоград-Волынского района, 1980 г.р.,
  8. жительница г.Новоград-Волынский, 1975 г.р.,
  9. житель г.Ровно (возраст устанавливается).

Обстоятельства аварии выясняются. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц).


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