Полиция установила всех погибших в ДТП под Житомиром
Среди жертв автокатастрофы – двое россиян и гражданин Грузии.
Полиция установила личности всех погибших в ДТП, случившемся в пятницу, 20 июля, под Житомиром. Среди жертв автокатастрофы – двое гражданок РоSSии и гражданин Грузии.
Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.
Список погибших:
- житель г.Ровно, 1978 г.р.(водитель маршрутного автобуса);
- житель с.Гульск Новоград-Волынского района, 2004 г.р.;
- жительница г.Киев (уроженка Ровенской области), 1958 г.р.;
- жительница г.Новая Каховка, 1944 г.р.;
- жительница г.Киев, 1964 г.р.;
- девочка, 2010 г.р., гражданка РоSSии;
- женщина, 1984 г.р., гражданка РоSSии;
- женщина, 1995 г.р., жительница г.Ровно;
- гражданин Грузии, 1962 г.р.;
- мальчик, 2002 г.р., житель г.Новоград-Волынский.
Список пострадавших:
- девочка, 2007 г.р., жительница с.Гульск Новоград-Волынского района;
- мальчик 10 лет, гражданин РоSSии
- житель пгт Ружин Житомирской области, 1993 г.р.,
- житель г.Новоград-Волынский, 1963 г.р.,
- житель г.Коростен, 1992 г.р.,
- жительница с.Гульск Новоград-Волынского района, 1999 г.р.,
- жительница с.Гульськ Новоград-Волынского района, 1980 г.р.,
- жительница г.Новоград-Волынский, 1975 г.р.,
- житель г.Ровно (возраст устанавливается).
Обстоятельства аварии выясняются. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц).
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