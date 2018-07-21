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Полиция установила всех погибших в ДТП под Житомиром Среди жертв автокатастрофы – двое россиян и гражданин Грузии. Полиция установила личности всех погибших в ДТП, случившемся в пятницу, 20 июля, под Житомиром. Среди жертв автокатастрофы – двое гражданок РоSSии и гражданин Грузии. Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Фото: zt.npu.gov.ua Список погибших: житель г.Ровно, 1978 г.р.(водитель маршрутного автобуса); житель с.Гульск Новоград-Волынского района, 2004 г.р.; жительница г. Киев (уроженка Ровенской области), 1958 г.р.; жительница г.Новая Каховка, 1944 г.р.; жительница г. Киев , 1964 г.р.; девочка, 2010 г.р., гражданка РоSSии; женщина, 1984 г.р., гражданка РоSSии; женщина, 1995 г.р., жительница г.Ровно; гражданин Грузии, 1962 г.р.; мальчик, 2002 г.р., житель г.Новоград-Волынский. Список пострадавших: девочка, 2007 г.р., жительница с.Гульск Новоград-Волынского района; мальчик 10 лет, гражданин РоSSии житель пгт Ружин Житомирской области, 1993 г.р., житель г.Новоград-Волынский, 1963 г.р., житель г.Коростен, 1992 г.р., жительница с.Гульск Новоград-Волынского района, 1999 г.р., жительница с.Гульськ Новоград-Волынского района, 1980 г.р., жительница г.Новоград-Волынский, 1975 г.р., житель г.Ровно (возраст устанавливается). Обстоятельства аварии выясняются. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких лиц).

LB.ua

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