2018-07-21
В Украине исчезнут плацкартные вагоны
В ближайшие 5-10 лет в Украине исчезнут плацкартные вагоны в поездах.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов,
«Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез в Украине», — сообщил Омелян.
«Учитывая, насколько быстро реформируется Укрзализныця, это еще, пожалуй, займет 5-10 лет», — отметил министр.
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