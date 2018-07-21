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В Украине исчезнут плацкартные вагоны В ближайшие 5-10 лет в Украине исчезнут плацкартные вагоны в поездах. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов, передает Укрінформ. «Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез в Украине», — сообщил Омелян. «Учитывая, насколько быстро реформируется Укрзализныця, это еще, пожалуй, займет 5-10 лет», — отметил министр.

Хвыля

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