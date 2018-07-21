В полиции назвали возможную причину ДТП с 10-ю погибшими
В полиции Житомирской области рассказали подробности жуткой аварии, в которой сегодня утром погибли 10 человек.
Спикер областного управления ГУНП Алла Ващенко в комментарии «
«У них травмы различной степени тяжести. Медики оказывают необходимую помощь, чтобы спасти жизнь травмированных», — сообщила спикер полиции.
Говоря о возможных причинах ДТП, Ващенко подчеркнула, что дорога, на которой оно произошло, — ровная и обеспечена всеми средствами для безопасности движения. В полиции не исключают человеческий фактор, а именно — несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.
«Это все нужно выяснять путем автотехнических экспертиз, поскольку водитель маршрутки погиб. Другой водитель сейчас дает показания», — пояснила она.
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