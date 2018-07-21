Электрокар Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил рекорд на фестивале скорости

Электрический автомобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak установил очередной рекорд — на этот раз на фестивале скорости в Гудвуде в Западном Суссексе (Великобритания).

В прошлом месяце электрокар I.D. R Pikes Peak под управлением французского пилота Ромена Дюма (Romain Dumas) установил рекорд горной трассы Пайкс-Пик, преодолев её за 7 мин 57,148 с. Предыдущий рекорд, установленный в 2013 году, составлял 8 мин 13,878 с.

Теперь Ромен Дюма показал новое рекордное время для электромобилей на трассе фестиваля скорости в Гудвуде — 43,86 с. Предыдущий рекорд 2013 года французский пилот смог улучшить на 3,48 с. Абсолютный рекорд трассы до сих пор принадлежит немецкому экс-пилоту Формулы-1 Нику Хайдфельду, который в 1999 году преодолел 1,86-километровую трассу за 41,6 с.

Фестиваль скорости в Гудвуде — ежегодные соревнования по подъёму на холм, которые проводятся с 1993 года. Мероприятие на территории поместья герцога Ричмонда является самым грандиозным событием подобного рода в мире. В нынешнем году соревнование посетили более 200 тыс. человек.

Помимо выступавшего за рулём 680-сильного Volkswagen I.D. R Pikes Peak Ромена Дюма, в соревновании приняли участие немецкие пилоты Ханс-Йоахим «Штритцель» Штюк (Hans-Joachim «Strietzel» Stuck) и Йохи Кляйнт (Jochi Kleint). Гонщики были за рулём исторической модели 1987 года Volkswagen Golf 2 Bi-Motor Pikes Peak, два двигателя которой имеют суммарную мощность 652 л. с.



