Летающий автомобиль Terrafugia поступит в продажу в 2019 году

Компания Terrafugia определилась со сроками начала продаж летающих автомобилей: эти гибридные транспортные средства выйдут на коммерческий рынок уже в следующем году.

Terrafugia была основана в 2006 году. Один из проектов компании — машина Transition: данное транспортное средство со складными крыльями способно передвигаться по обычным автомобильным дорогам, а также летать.

Испытания Transition близятся к завершению. Сообщается, что коммерческая версия транспортного средства будет использовать двигатель внутреннего сгорания и электрический мотор, получающий питание от блока литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePO4).

Машина рассчитана на двух человек — пилота и пассажира. Разработчики уверены, что подобный гибридный вид транспорта позволит значительно сократить количество и длину пробок в крупных городах всего мира.

Добавим, что в прошлом году фирму Terrafugia приобрёл китайский гигант Geely, который также является материнской компанией Volvo Cars (Volvo Personvagnar AB). Не исключено, что в перспективе некоторые наработки Volvo в автомобильной сфере найдут применение в летающих машинах Terrafugia.



