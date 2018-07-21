Летающий автомобиль Terrafugia поступит в продажу в 2019 году
Компания Terrafugia определилась со сроками начала продаж летающих автомобилей: эти гибридные транспортные средства выйдут на коммерческий рынок уже в следующем году.
Terrafugia была основана в 2006 году. Один из проектов компании — машина Transition: данное транспортное средство со складными крыльями способно передвигаться по обычным автомобильным дорогам, а также летать.
Испытания Transition близятся к завершению. Сообщается, что коммерческая версия транспортного средства будет использовать двигатель внутреннего сгорания и электрический мотор, получающий питание от блока литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePO4).
Машина рассчитана на двух человек — пилота и пассажира. Разработчики уверены, что подобный гибридный вид транспорта позволит значительно сократить количество и длину пробок в крупных городах всего мира.
Добавим, что в прошлом году фирму Terrafugia приобрёл китайский гигант Geely, который также является материнской компанией Volvo Cars (Volvo Personvagnar AB). Не исключено, что в перспективе некоторые наработки Volvo в автомобильной сфере найдут применение в летающих машинах Terrafugia.
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