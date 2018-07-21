На Старообуховской трассе в Киеве столкнулись три автомобиля, три человека сгорели

В одном из автомобилей взорвался газовый баллон.

На Старообуховской трассе в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще двое ранены.

По данным пресс-службы полиции Киева, три автомобиля столкнулись, после чего началось возгорание.

Сообщается, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение.

В ведомстве добавляют, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

По данным dtp.kiev.ua, в одном из автомобилей взорвался газовый баллон.

"Рено задело Джилли и вылетело боком на встречку в Туксон. От сильнейшего удара оба авто вспыхнули. В Рено сгорели три человека: женщина с девочкой и водитель. К сожалению, даже подойти к авто из-за жара было невозможно. К прибытию спасателей оба авто сгорело. Останки людей находятся в авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка пыталась открыть двери но вытащить ее не смогли, ребенок сгорел.

Как сообщалось, 20 июля 10 человек погибли и 9 травмированы при столкновении маршрутки и грузовика в Житомирской области.

Также сегодня в Хмельницкой области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибла семья из трех человек.


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