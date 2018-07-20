В Украине запретят использовать автобусы, переделанные из грузовых автомобилей
С 2019-го такие "маршрутки" будут эвакуироваться на штрафные площадки и "идти на металлолом".
Государство усилит контроль за пассажирскими автоперевозками. В частности с 1 января 2019 года будет запрещено использование для пассажирских перевозок автобусов, переоборудованных из грузового транспорта.
Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в ходе расширенного совещания с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
По словам министра, большинство автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, "которые трудно назвать комфортными и безопасными".
"Средний возраст "маршруток" - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет и более. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованы из грузовых транспортных средств", - отметил глава ведомства.
Омелян призвал всех перевозчиков работать над обновлением парка, отметив, что с 1 января 2019 года будет запрещено использование автобусов, переоборудованных из грузового транспорта. По словам министра, такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и "потом идти на металлолом".
Как сообщалось, 20 июля 10 человек погибли и 9 травмированы при столкновении маршрутки и грузовика в Житомирской области.
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20.07.2018 17:07