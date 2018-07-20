В Хмельницкой области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибла семья из трех человек

Еще один ребенок получил травмы.

В Хмельницкой области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибла семья из трех человек
Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области на въезде в село Прибужское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля IVECO и легкового автомобиля Volkswagen Golf, в результате которой погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

По предварительным данным, 36-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком. Водитель, его 35-летняя жена и четырехлетняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиром этого автомобиля, доставлена в больницу с травмами.

Водителя и двух пассажиров грузовика медики осмотрели на месте. Пока никто из них не госпитализирован.

Фото: hm.npu.gov.ua
Фото: hm.npu.gov.ua

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, сегодня на трассе "Киев - Чоп" в Житомирской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

Также сегодня рано утром в Николаевской области рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком на обочине. В результате аварии погиб водитель и четверо пассажиров, еще 12 человек получили травмы.


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