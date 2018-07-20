10 человек погибли при столкновении маршрутки и грузовика в Житомирской области
Еще десять человек получили ранения разной степени тяжести.
В Житомирской области на трассе "Киев - Чоп" столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали. Об этом сообщает местная полиция.
"Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика произошло 20 июля около 10.40 на 127 км автодороги Киев - Чоп, вблизи с. Глыбочица Житомирского района", – сказано в сообщении.
В результате ДТП 10 человек погибли, еще 10 с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
По предварительным сведениям, маршрутный автобус, двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком "DAF" с полуприцепом.
На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики.
По данным губернатора Житомирской области Игоря Гундича, среди погибших - двое детей.
В связи с трагедией в регионе завтра, 21 июля, объявлен траур.
Напомним, сегодня рано утром в Николаевской области рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком на обочине. В результате аварии погиб водитель и четверо пассажиров, еще 12 человек получили травмы.
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