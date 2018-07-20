Самые красивые автомобили: Imperial

Задача ставилась простая: Chrysler создавал марку, которая должна была напрямую конкурировать с Lincoln (принадлежавшей Ford Motor Corporation) и Cadillac (GM). Бренд с переменным успехом существовал с 1955 по 1983 год, но закрепиться на рынке так и не смог — впоследствии люксовое производство вернули «под крыло» материнской марки. Тем не менее, интересные дизайнерские разработки у Imperial были.

1955 год, Imperial Newport Coupe — первая модель отделенного Imperial. Она производилась и до того, еще под маркой Chrysler.

1956 год, Imperial Sedan также производился под названием Chrysler.1957 год. Imperial Crown 2 Door Hardtop. Это модель уже на собственной платформе, не имеющей прямого отношения к Chrysler.1959 год, Imperial Southampton 4-Door Sedan.1959 год, Imperial. «Заглавная» модель компании не имела собственного названия, говорилось просто Imperial Sedan или Imperial Coupe.1961 год, Imperial Convertible.1962 год, Imperial Custom two-door Southampton.1966 год, Imperial Crown 4-Door Hardtop.1968 год, Imperial LeBaron Coupe. Когда марку Imperial ликвидировали, ее модели1972 год, Imperial LeBaron Coupe. Когда марку Imperial ликвидировали, ее модели автоматически «перешли» под бренд Chrysler.



