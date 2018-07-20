Самые красивые автомобили: Imperial
Задача ставилась простая: Chrysler создавал марку, которая должна была напрямую конкурировать с Lincoln (принадлежавшей Ford Motor Corporation) и Cadillac (GM). Бренд с переменным успехом существовал с 1955 по 1983 год, но закрепиться на рынке так и не смог — впоследствии люксовое производство вернули «под крыло» материнской марки. Тем не менее, интересные дизайнерские разработки у Imperial были.
1955 год, Imperial Newport Coupe — первая модель отделенного Imperial. Она производилась и до того, еще под маркой Chrysler.
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Транспорт
20.07.2018 13:20