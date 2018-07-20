Патрульные остановили водителя экскаватора, у которого в крови было 2,16 промилле алкоголя и тряслись руки

Инцидент произошел на автодороге "Стрый - Знаменка" в Хмельницкой области около 11 утра.

?Патрульные остановили водителя экскаватора, у которого в крови было 2,16 промилле алкоголя и тряслись руки
Фото: hm.npu.gov.ua

На автомобильной дороге М12 "Стрый - Знаменка" Хмельницкой области патрульные заметили экскаватор, который хаотично маневрировал посреди дороги, грубо нарушая требования разметки.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Инцидент произошел в четверг, 19 июля, около 11 часов утра. Патрульные остановили экскаватор и, пообщавшись с водителем, заметили у 44-летнего мужчины явные признаки алкогольного опьянения - характерный запах, покраснение глаз и дрожание конечностей.

Полицейские предложили мужчине пройти тест на опьянение. Результат показал, что содержание алкоголя в его крови превышает допустимую норму более чем в 10 раз - 2, 16 промилле.

"За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения патрульные составили на водителя административный протокол по ч.1 ст.130 КоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения)", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что с начала года патрульные выявили и задокументировали почти 650 водителей, управлявших автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения, 80 из которых - не впервые с начала года.

Напомним, Верховная Рада собирается ужесточить наказание для пьяных водителей до 10 лет тюрьмы вместо штрафа.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилейВ Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилей
Электрический гиперкар Pininfarina развивает скорость до 400 км/чЭлектрический гиперкар Pininfarina развивает скорость до 400 км/ч
Три компании подали заявки на тендер по строительству метро на ВиноградарьТри компании подали заявки на тендер по строительству метро на Виноградарь
В Харькове автомобиль сбил на тротуаре коляску с 5-месячным ребенкомВ Харькове автомобиль сбил на тротуаре коляску с 5-месячным ребенком
Пьяный глава райадминистрации на Закарпатье сбил двух женщинПьяный глава райадминистрации на Закарпатье сбил двух женщин
Блок рекламы


Похожие новости
В смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - экспертВ смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - эксперт
В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер, на борту которого могут быть тонны золотаВ Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер, на борту которого могут быть тонны золота
Через несколько лет Tesla утратит статус ведущего производителя электрокаровЧерез несколько лет Tesla утратит статус ведущего производителя электрокаров
В Закарпатской области по вине пьяного водителя пострадали шестеро человекВ Закарпатской области по вине пьяного водителя пострадали шестеро человек
В Баку из-за перебоев с электричеством остановили работу метроВ Баку из-за перебоев с электричеством остановили работу метро
Uber будет доплачивать водителям за переход на электромобилиUber будет доплачивать водителям за переход на электромобили
В Николаеве два водителя устроили стрельбу из-за места на парковкеВ Николаеве два водителя устроили стрельбу из-за места на парковке
В Германии украинского водителя судят за смертельное ДТПВ Германии украинского водителя судят за смертельное ДТП
Во Львове пенсионера, которого сбил автомобиль, оштрафовали за внезапный выход на дорогуВо Львове пенсионера, которого сбил автомобиль, оштрафовали за внезапный выход на дорогу
Среди погибших в самолете на Кубе было 20 священниковСреди погибших в самолете на Кубе было 20 священников
Последние новости
Подгружаем последние новости