Патрульные остановили водителя экскаватора, у которого в крови было 2,16 промилле алкоголя и тряслись руки
Инцидент произошел на автодороге "Стрый - Знаменка" в Хмельницкой области около 11 утра.
На автомобильной дороге М12 "Стрый - Знаменка" Хмельницкой области патрульные заметили экскаватор, который хаотично маневрировал посреди дороги, грубо нарушая требования разметки.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Инцидент произошел в четверг, 19 июля, около 11 часов утра. Патрульные остановили экскаватор и, пообщавшись с водителем, заметили у 44-летнего мужчины явные признаки алкогольного опьянения - характерный запах, покраснение глаз и дрожание конечностей.
Полицейские предложили мужчине пройти тест на опьянение. Результат показал, что содержание алкоголя в его крови превышает допустимую норму более чем в 10 раз - 2, 16 промилле.
"За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения патрульные составили на водителя административный протокол по ч.1 ст.130 КоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения)", - говорится в сообщении.
В полиции также сообщили, что с начала года патрульные выявили и задокументировали почти 650 водителей, управлявших автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения, 80 из которых - не впервые с начала года.
Напомним, Верховная Рада собирается ужесточить наказание для пьяных водителей до 10 лет тюрьмы вместо штрафа.
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