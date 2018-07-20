Крупное ДТП в Николаевской области: пятеро погибших, 12 пострадавших

Рейсовый автобус въехал в остановившийся на обочине грузовик.

Крупное ДТП в Николаевской области: пятеро погибших, 12 пострадавших
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В пятницу, 20 июля, около 5:00 на трассе "Киев-Одесса" неподалеку от пгт Кривое Озеро произошло крупное ДТП. Погибли пятеро человек, еще 12 госпитализированы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области на своей странице в Фейсбуке.

Рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией, следовавший по маршруту "Одесса-Гомель"столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

Как информирует полиция, водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, достать их тела из автобуса удалось только со специальными инструментами ГосЧС.

Еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По данным ГосЧС, пострадавшие - граждане Беларуси.

Напомним, в понедельник под Черновцами в ДТП столкнулись сразу девять автомобилей - семь грузовых и два легковых.


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