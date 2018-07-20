Омелян: Первая украинская платная дорога будет недешевой

Владимир Омелян сообщил о том, что первой платной дорогой в Украине станет трасса Львов – Краковец. Тендер на строительство министр инфраструктуры пообещал начать до конца текущего года.

Об этом сообщает «Канал 24«. Омелян выразил надежду, что тендер будет жесткая борьба, поскольку уже три компании выразили заинтересованность в этом проекте – две европейские и еще одна фирма из Азии.

Министр также отметил, что новая магистраль будет способствовать улучшению трафика не только в западном, но и в южном направлении. Однако проезд по новой дороге, строительство которой рассчитывают начать не позднее 2020 года, будет достаточно дорогим для украинцев: министр заверил, что «за пять копеек» проехать по ней не получится. Будем надеяться и сама дорога будет соответствовать высоким стандартам. Если этот проект покажет удачные результаты, министерство инфраструктуры готово запустить еще несколько подобных проектов.


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