Омелян: Первая украинская платная дорога будет недешевой
Владимир Омелян сообщил о том, что первой платной дорогой в Украине станет трасса Львов – Краковец. Тендер на строительство министр инфраструктуры пообещал начать до конца текущего года.
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Министр также отметил, что новая магистраль будет способствовать улучшению трафика не только в западном, но и в южном направлении. Однако проезд по новой дороге, строительство которой рассчитывают начать не позднее 2020 года, будет достаточно дорогим для украинцев: министр заверил, что «за пять копеек» проехать по ней не получится. Будем надеяться и сама дорога будет соответствовать высоким стандартам. Если этот проект покажет удачные результаты, министерство инфраструктуры готово запустить еще несколько подобных проектов.
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