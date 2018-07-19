Из-за закона о "евробляхах" бюджет ежегодно будет терять 2 миллиарда - Кабмин

В Кабинете министров поддержали проект закона, призванный снизить акцизы на растаможку авто, однако отметили, что из-за его принятия бюджет ежегодно будет терять 2 млрд гривен.

Об этом говорится в заключении Кабмина к проекту закона № 8487, которым располагает Экономическая правда .

«Предложенное снижение ставок акцизного налога на легковые транспортные средства может привести к уменьшению поступлений в бюджет на 2 млрд гривен ежегодно», — отмечается в документе.

«При этом в законопроект не представлены предложения по финансовому обеспечению или покрытию возможных потерь бюджета, что не согласуется со статьей 27 Бюджетного кодекса Украины», — говорится в заключении.

Вместе с тем, отмечают чиновники, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на применяемые легковые авто старше 10 лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств.

«Кроме того, реализация законодательной инициативы может привести к увеличению объемов ввоза в Украину и легализации уже ввезенных подержанных транспортных средств, преимущественно тех, которые были в пользовании около 10 лет», — говорится в заключении.

Как известно, 13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Проект закона№ 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.