Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте

Пока инспектор ехал на капоте, он умудрился вызвать полицию, объяснить, куда едет, и снимать видео.

В Черновцах водитель грузового автомобиля пытался сбежать от инспектора управления Укртрансбезопасности. Мужчина хотел остановить машину, запрыгнув на капот, но водитель продолжил движение. В результате инспектор был вынужден так ехать около пяти километров.

Об этом пишет местное издание molbuk.ua.

"Я остановил грузовик Rebault Magnum. Должен был провести весовой контроль и проверку документов. Представился и пошел к рабочему месту. Внезапно водитель дал задний ход и я оказался перед капотом. У меня не было другого выхода, кроме как запрыгнуть на машину", - рассказал инспектор Денис Ключевский..

Водитель грузовика никак на это не отреагировал и продолжил движение.

"Водитель продолжал ехать. Так на капоте проехал почти пять километров - от ресторана "Белый дом" до кольца у заправки около [села] Магалы. Скорость была где-то 60-70 километров в час. Водитель заехал на остановку для грузовиков и остановился. Закрыл машину и убежал. Его нашла патрульная полиция в 700 метрах от остановки в кустах. Почему водитель так поступил, он не смог объяснить", - рассказал он.

Пока инспектор ехал на капоте грузовика, он умудрился вызвать полицию, объяснить, куда едет, а еще при этом делать фото и видео. Никаких телесных повреждений после такой поездки инспектор не получил и снова вышел на работу на дороге возле села Оршевцы.

По словам инспектора, полиция прибыла на место происшествия через 3-5 минут. Патрульные составили на водителя грузовика два админпротокола. Как позже оказалось, у водителя раньше уже было 13 протколов за нарушение правил дорожного движения и ни один из них не оплачен. Задержали ли водителя и был ли он пьян, пока неизвестно.