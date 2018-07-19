Водитель фуры провез инспектора Укртрансбезопасности пять километров на капоте

Пока инспектор ехал на капоте, он умудрился вызвать полицию, объяснить, куда едет, и снимать видео.

В Черновцах водитель грузового автомобиля пытался сбежать от инспектора управления Укртрансбезопасности. Мужчина хотел остановить машину, запрыгнув на капот, но водитель продолжил движение. В результате инспектор был вынужден так ехать около пяти километров.

Об этом пишет местное издание molbuk.ua.

"Я остановил грузовик Rebault Magnum. Должен был провести весовой контроль и проверку документов. Представился и пошел к рабочему месту. Внезапно водитель дал задний ход и я оказался перед капотом. У меня не было другого выхода, кроме как запрыгнуть на машину", - рассказал инспектор Денис Ключевский..

Водитель грузовика никак на это не отреагировал и продолжил движение.

"Водитель продолжал ехать. Так на капоте проехал почти пять километров - от ресторана "Белый дом" до кольца у заправки около [села] Магалы. Скорость была где-то 60-70 километров в час. Водитель заехал на остановку для грузовиков и остановился. Закрыл машину и убежал. Его нашла патрульная полиция в 700 метрах от остановки в кустах. Почему водитель так поступил, он не смог объяснить", - рассказал он.

Пока инспектор ехал на капоте грузовика, он умудрился вызвать полицию, объяснить, куда едет, а еще при этом делать фото и видео. Никаких телесных повреждений после такой поездки инспектор не получил и снова вышел на работу на дороге возле села Оршевцы.

По словам инспектора, полиция прибыла на место происшествия через 3-5 минут. Патрульные составили на водителя грузовика два админпротокола. Как позже оказалось, у водителя раньше уже было 13 протколов за нарушение правил дорожного движения и ни один из них не оплачен. Задержали ли водителя и был ли он пьян, пока неизвестно.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилейВ Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилей
Электрический гиперкар Pininfarina развивает скорость до 400 км/чЭлектрический гиперкар Pininfarina развивает скорость до 400 км/ч
Три компании подали заявки на тендер по строительству метро на ВиноградарьТри компании подали заявки на тендер по строительству метро на Виноградарь
В Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардепВ Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардеп
Пьяный глава райадминистрации на Закарпатье сбил двух женщинПьяный глава райадминистрации на Закарпатье сбил двух женщин
Блок рекламы


Похожие новости
16-летний водитель легковушки сбил коляску с годовалым ребенком16-летний водитель легковушки сбил коляску с годовалым ребенком
Водитель, который сбил пятимесячного ребенка в коляске в Харькове, задержанВодитель, который сбил пятимесячного ребенка в коляске в Харькове, задержан
На Волыни при столкновении мотоцикла с телегой пострадали пять человекНа Волыни при столкновении мотоцикла с телегой пострадали пять человек
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавшихМикроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавших
"Антонов" планирует за пять лет сделать до 10 самолетов"Антонов" планирует за пять лет сделать до 10 самолетов
Возле Черновцов бетоновоз упал в кювет, водитель погибВозле Черновцов бетоновоз упал в кювет, водитель погиб
В Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столбВ Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столб
Пьяный водитель сбил насмерть двух женщин в Кривом РогеПьяный водитель сбил насмерть двух женщин в Кривом Роге
В Беларуси БМП раздавил легковой автомобиль, водитель чудом выжилВ Беларуси БМП раздавил легковой автомобиль, водитель чудом выжил
В Харькове водитель сбил на "зебре" четырехлетнего мальчика на велосипедеВ Харькове водитель сбил на "зебре" четырехлетнего мальчика на велосипеде
Последние новости
Подгружаем последние новости