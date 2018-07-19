BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber

BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber

Баварский автомобильный гигант BMW вступил в непосредственную конкурентную борьбу с компаниями Lyft и Uber после запуска в Сиэтле сервиса заказа совместной поездки на автомобиле. Координацией работы сервиса занимается ReachNow, подразделение BMW, уже оказывающее услуги каршеринга в Сиэтле. В его парке насчитывается несколько сотен автомобилей BMW, включая электрические хетчбэки i3 и модели MINI, которые жители города могут арендовать для своей поездки.

В новом сервисе с помощью мобильного приложения пользователи теперь смогут заказать поездку с профессиональным водителем. Заказ можно предварительно оформить за 7 дней до этого. Подобную услугу поездки с профессиональным водителем предлагают сервисы Uber Black и Lyft Lux.

Объясняя, почему BMW запустила свой собственный сервис вместо того, чтобы сотрудничать с существующей транспортной компанией, директор по работе с клиентами ReachNow Саймон Брозамле (Simon Broesamle) подчеркнул, что сервис позволит получить ценную информацию о том, в каких случаях люди хотят арендовать автомобили и когда они хотят нанять водителей.

BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber

«Чем раньше мы об этом будем знать, тем раньше мы сможем информировать специалистов, которые работают над этими продуктами в долгосрочной перспективе», — говорит Брозамле. И тем раньше, по его словам, они начнут работать над новыми подходами BMW, чтобы компания была конкурентоспособной в следующем столетии, когда владение машиной в городе будет не столь важным, как сейчас.

Но какие дополнительные услуги нужны семьям с одним автомобилем, которые чаще других пользуются сервисами проката и поиска попутного транспорта? С помощью сервиса ReachNow компания BMW надеется получить данные, которые помогут разобраться с этим вопросами. Именно по этой причине новая услуга ReachNow конкурирует с люкс-сервисами Uber и Lyft, а не с их более дешевыми предложениями по поиску попутчика.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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