Самые красивые автомобили: Iso

Сразу после войны — с 1948 года — итальянский инженер Ренцо Ривольта начал производить мотоциклы. А ещё пятью годами позже основал компанию Iso и представил микрокар Isetta. Iso Isetta стал революцией в сфере городского транспорта и вообще среди миниавтомобилей. Лицензия на микрокар практически сразу же была приобретена концерном BMW, который стал производить ее как BMW Isetta.

Более того, Ривольта продал лицензии еще ряду компаний — французской VELAM, бразильской Romi. Успех микрокара позволил Ривольте начать полноформатное автомобильное производство — и перейти к «серьезным» автомобилям.

1953 год, Iso Isetta — первая же модель компании стала настолько успешной, что лицензию на нее приобрели несколько компаний, в том числе BMW.

1962 год, Iso Rivolta IR 300. Первый автомобиль Iso класса люкс. Дизайн разработан ателье Bertone.1964 год. Iso Grifo — двухместное купе класса GT. Автомобиль создал знаменитый дизайнер Джорджетто Джуджаро, на тот момент работавший в Bertone. Всего собрано 413 экземпляров.1971 год, Iso Grifo Series II (IR8), версия с закрытыми фарами.1967 год, Iso Fidia, она же Iso Rivolta S4. Мощный четырехдверный седан, довольно редкий — за семь лет выпущено всего 192 машины . Интересно, что второй экземпляр Fidia был приобретен Джоном Ленноном.1969 год, Iso Lele — купе, разработанное дизайнером Марселло Гандини из Bertone. Всего выпущено 285 машин.1972 год, Iso Varedo, прототип спорткара, разработанный студией Zagato. Единственный изготовленный автомобиль сохранился и экспонируется в Сарасоте (Флорида).1991 год, Iso Grifo 90 — попытка возродить компанию спустя 17 после прекращения производства. Прототип так и остался в единственном экземпляре. Над машиной работали Джанпаоло Даллара и Марселло Гандини — «звёзды» в области автомобильной индустрии и дизайна.



