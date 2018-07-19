Самые красивые автомобили: Iso
Сразу после войны — с 1948 года — итальянский инженер Ренцо Ривольта начал производить мотоциклы. А ещё пятью годами позже основал компанию Iso и представил микрокар Isetta. Iso Isetta стал революцией в сфере городского транспорта и вообще среди миниавтомобилей. Лицензия на микрокар практически сразу же была приобретена концерном BMW, который стал производить ее как BMW Isetta.
Более того, Ривольта продал лицензии еще ряду компаний — французской VELAM, бразильской Romi. Успех микрокара позволил Ривольте начать полноформатное автомобильное производство — и перейти к «серьезным» автомобилям.
1953 год, Iso Isetta — первая же модель компании стала настолько успешной, что лицензию на нее приобрели несколько компаний, в том числе BMW.
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Транспорт
19.07.2018 17:59