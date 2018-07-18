В Николаевской области машинистов, которые переехали женщину, уволили с работы

Ведется следствие.

Машинистов поезда, которые в Николаевской области переехали женщину, спрятали тело в пакеты и выбросили в другом месте, уволили с занимаемых должностей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала "Одесская железная дорога".

"Из-за нарушения рабочей дисциплины и Регламента действий работников, связанных с движением поездов в аварийных и нестандартных ситуациях машинист и помощник машиниста были уволены с занимаемых должностей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный случай расследуют правоохранители. "Укрзализныця" и региональный филиал "Одесская железная дорога" способствуют проведению всех следственных действий и надеются, что уже в ближайшее время будут установлены все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось, 13 июля в Николаевской области грузовой поезд переехал местную жительницу 1974 года рождения. Вместо того, чтобы вызвать полицейских, машинист и помощник спрятали тело в пакеты и выбросили в другом месте. Наезд произошел около 21:30 в районе станции Березнеговатое.

В ходе расследования машинисты рассказали, что заметили лежащую женщину на путях, применили экстренное торможение, но не успели остановить поезд. Из страха быть обвиненными в наезде они забрали части тела, спрятали его в пакеты в шахте холодильника и выбросили в другом месте.

Труп нашли 15 июля.