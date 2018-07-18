В смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - эксперт

Правила нарушили и Елена Зайцева на Lexus, и Геннадий Дронов на Volkswagen.

Суд в Харькове по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в котором погибли 6 человек, допросил эксперта-автотехника, который подтвердил, что правила нарушили оба водителя - Елена Зайцева на Lexus и Геннадий Дронов на Volkswagen.

Об этом сообщает Укринформ.

Специалист по автотехнической экспертизе подтвердил, что действия обоих фигурантов находятся в причинно-следственной связи по отношению к моменту опасности, то есть, неминуемому столкновению.

"Дронов двинулся с места на желтый свет, чем отбросил Lexus, который мчался мимо на красный свет на большой скорости, на толпу людей на переходе", - говорится в сообщении.

18 июля суд также планировал допросить Елену Федирко - нарколога, которая принимала анализы у Елены Зайцевой непосредственно после аварии, сообщает Громадське радіо.

Судья уполномочил представителей стороны обвинения принудительно доставить Федирко на заседание, однако правоохранители ее не нашли.

По словам защитницы пострадавших Ларисы Матвеевой, в наркоцентре, где работала Федирко, сказали, что женщина уже там не работает.

Следующее заседание суда состоится 24 июля.

Ранее автомеханик Lexus Константин Кузнецов заявил, что подозреваемая в резонансном ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.Напомним, 18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

20 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней - до 16 декабря 2017 года без определения залога.

Зайцева заявляла, что на перекрестке ей создал опасность водитель Volkswagen. Позднее она отказалась от дачи показаний.