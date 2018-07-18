У побережья Кипра затонуло судно с беженцами
19 человек погибли, еще 25 человек считаются пропавшими без вести.
У побережья Северного Кипра затонуло судно с беженцами.
Об этом сообщает "Анадолу".
По данным информагентства, 19 человек погибли, спасены - 103 человека. Еще около 25 человек считаются пропавшими без вести.
В Службе береговой охраны уточнили, что судно, на борту которого находилось до 150 беженцев, затонуло у побережья города Ени Эренкей.
Спасенные беженцы доставлены в Турцию. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, в прошлом году, по данным ООН, в Средиземном море с начала года погибли более 1300 мигрантов.
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18.07.2018 14:40