У побережья Кипра затонуло судно с беженцами

19 человек погибли, еще 25 человек считаются пропавшими без вести.

У побережья Северного Кипра затонуло судно с беженцами.

Об этом сообщает "Анадолу".

Фото: aa.com.tr

По данным информагентства, 19 человек погибли, спасены - 103 человека. Еще около 25 человек считаются пропавшими без вести.

В Службе береговой охраны уточнили, что судно, на борту которого находилось до 150 беженцев, затонуло у побережья города Ени Эренкей.

Спасенные беженцы доставлены в Турцию. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в прошлом году, по данным ООН, в Средиземном море с начала года погибли более 1300 мигрантов.


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