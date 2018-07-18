Renault может открыть завод в Украине

Гройсман провел переговоры с руководством французского автопроизводителя.

Французская автомобильная компания Renault рассматривает возможность открытия завода в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы заинтересованы в развитии производственных связей с Францией, и сфера автопроизводства может стать еще одним направлением экономического сотрудничества. Сейчас мы обсуждаем возможности размещения производства автомобилей группы Renault в Украине. Для нас это и дополнительные рабочие места, и расширение экспортных возможностей", - заявил Гройсман, который в среду провел переговоры в Киеве с руководством группы Renault.

Премьер заявил, что намерен инициировать разработку законодательства, которое бы позволило привлечь инвесторов в автопроизводство.

"Мы можем до сентября разработать закон, чтобы приходили сюда производители и производили автомобили. Будет работа, будут автомобили. Работаем вместе над созданием условий конкурентного размещения автопроизводства", - заявил он.

Напомним, что украинский автопром находится в глубочайшем кризисе

В 2017 году в Украине было произведено всего 7 296 легковых автомобилей. Большинство автомобилей выпустил закарпатский завод "Еврокар", где собирают "Шкоды", - 6 145 автомобилей. Еще 1 151 легковой автомобиль сделали на Запорожском автомобильном заводе. Больше никто производством легковых автомобилей в прошлом году не занимался.

При этом рынок новых автомобилей в Украине превысил 82 тысячи автомобилей в 2017 году. Renault - одна из самых популярных марок.